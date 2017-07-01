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В Турции застрелен представитель правящей партии

2017-07-01 06:19 | www.apa.az | 5

В районе Личе турецкой провинции Диярбекир застрелен помощник главы правящей партии «Справедливости и Развития» по региону Орхан Мерджан.

Как передает АПА со ссылкой на «Миллийет», жизнь доставленного в больницу партийного функционера, расстрелянного возле собственного дома, спасти не удалось.

По предварительным данным, нападение было совершено боевиками Рабочей Партии Курдистана (РПК). В регионе началась операция по поимке преступников.

Отмечается, что отец четверых детей О.Мерджан длительное время подвергался угрозам со стороны террористов, требующих от него отказаться от партийной деятельности. 

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