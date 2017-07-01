Полицейские арестовали в Сиднее связанных с террористами подростков

2017-07-01 05:35 | www.trend.az | 5

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс арестовала в ходе проведенной в пятницу вечером антитеррористической операции в Сиднее двух подростков, связанных с террористами, передает ТАСС со ссылкой на заместителя комиссара полиции штата Дэйва Хадсона.

Он сообщил, что арестованные в ближайшие часы предстанут перед судом и им будут предъявлены обвинения в торговле огнестрельным оружием и наркотиками.

"Связи подозреваемых с преступными и террористическими элементами очевидны", - подчеркнул Хадсон, рассказав, что у арестованных было изъято семь единиц огнестрельного оружия и "большой объем наркотиков, включая кокаин".

Имена арестованных пока не раскрываются, но известно, что им по 18 лет и они являются жителями западных районов Сиднея.