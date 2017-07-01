Самолет упал на автомагистраль в Калифорнии

2017-07-01 06:54 | www.apa.az | 5

Двухмоторный самолет Cessna 310 упал на автостраду возле аэропорта Южной Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса.

Как передает АПА со ссылкой на SkyNews, в результате крушения пострадали два человека – мужчина и женщина в возрасте примерно 50-60 лет – их извлекли из-под горящих обломков и доставили в местную больницу. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

Также сообщается, что самолет повредил автомобиль, ехавший по автостраде. Водитель отделался ушибами.

Представитель Федерального управления гражданской авиации США Ян Грегор заявил, что крушение произошло по «неизвестными обстоятельствами», пилот объявил о чрезвычайной ситуации вскоре после взлета.