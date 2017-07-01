Заместитель председателя правящей партии Турции погиб при атаке террористов
2017-07-01 07:08 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя правящей партии "Справедливости и развития" Турции по региону Орхан Мерджан был застрелен при вооруженном нападении террористов РПК в районе Личе провинции Диярбакыр, сообщают в субботу турецкие СМИ.
Согласно информации, открывшие огонь террористы скрылись с места преступления. Жизнь Орхана Мерджана, которого доставили в больницу спасти не удалось.
В регионе началась операция по поимке стрелявших.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.