AK Parti ilçe başkan yardımcısı terör saldırısında hayatını kaybetti

2017-07-01 07:07 | www.trend.az | 1

Diyarbakır'da, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde PKK'lı teröristler tarafından yapıldığı değerlendirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lice ilçesi Mulla Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan Mercan'a ateş açıldı. Silahlı saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Mercan, olayın ardından kaldırıldığı Lice Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Mercan'ın cesedi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

AK Parti Lice İlçe Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Demir, ilk bulgulara göre saldırının PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ifade etti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mercan'ın, partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

Kaynak: Milliyet