В Узбекистане с 15 июля вырастут цены на газ и электроэнергию

2017-07-01 07:53 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министерство финансов Узбекистана утвердило новые тарифы на потребление электроэнергии, которые вводятся с 15 июля 2017 года, следует из сообщения АО «Узбекэнерго».

В частности, стоимость одного киловатт/часа электроэнергии, отпускаемой населению, увеличится почти на семь процентов – до 204,3 сума с 191 сума в настоящее время, и на столько же в домах, оборудованных электроплитами – до 102,15 сума с 95,5 сума.

Причиной пересмотра тарифов называется «увеличение цен на топливно-энергетические ресурсы».

Как сообщила НХК «Узбекнефтегаз», Минфин утвердил новые тарифы и на природный газ для населения и предприятий. С 15 июля стоимость 10 кубометров природного газа наличии счетчика составит 2,634 тысячи сумов против нынешних 2,461 тысячи сумов (рост на семь процентов).

При отсутствии счетчика цена 10 кубометров газа, используемого для приготовления пищи и горячего водоснабжения, составит 4,556 тысячи сумов против 4,226 тысячи сумов ( рост на 7,8 процента), а для отопления 2,113 тысячи сумов против 1,974 тысячи сумов (рост на семь процентов).

Предыдущее повышение цен на электроэнергию и газ было в октябре прошлого года. Тогда стоимость одного киловатт/часа электроэнергии была повышена на пять процентов, стоимость 10 кубометров природного газа - на 8,9 процента.

В целом за 2016 год цены на электроэнергию в Узбекистане были повышены на 14,1 процента – с 167,4 сума за киловатт/час до 191 сума, на газ - - на 17,8 процента, до 246,12 сума с 208,92 сума за один кубометр.

Официальный курс на 1 июля - 3958,56 сума/$ 1.

(Автор: Демир Азизов)