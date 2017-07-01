Венгрия изучает перспективы закупок туркменского газа

2017-07-01 08:33 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В ходе состоявшегося в Ашхабаде заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству особое внимание было уделено энергетической теме, перспективам поставки туркменского природного газа в европейском направлении, пишет в субботу газета "Ватан".

В туркменскую столицу прибыла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел и торговли Венгрии Иштваном Миколой.

На встрече также рассматривались предложения об экспорте сжиженного газа и продукции газохимических предприятий.

"Стороны высказали предложения по вопросам увеличения товарооборота. Был сделан акцент на взаимодействии между торгово-промышленными палатами стран по привлечению деловых кругов к реализации инвестиционных проектов и созданию совместных предприятий", - сказано в статье.

Переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с 2011 года.

В мае 2015 года министрами энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президентом Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марошем Шефчовичем была подписана Ашхабадская декларация по энергетике.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

"Транскаспий" мог бы стать частью нескольких масштабных проектов, в том числе AGRI и TANAP, участниками которых являются Азербайджан и Турция.

В декабре 2016 года сообщалось, что в этом году в Брюсселе планируется провести встречу по вопросам энергетического сотрудничества с Туркменистаном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)