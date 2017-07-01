В Афганистане в результате взрыва погибли семь человек

2017-07-01 09:07 | www.oxu.az | 5

В провинции Нангархар на востоке Афганистана в результате взрыва бомбы, заложенной террористами ИГИЛ у обочины дороги, погибли семь и пострадали не менее пяти мирных жителей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РН ТВ, инцидент произошел на дороге в районе Бадар-Дары в полночь, 1 июля.

Раненые были эвакуированы в больницу в Ганихель. Среди жертв нет ни женщин, ни детей, передают местные власти.

Сотрудники службы безопасности региона сообщают, что погибли две женщины и два ребенка.

Власти обвинили в организации взрыва террористическую группировку ИГИЛ.

С.С.

