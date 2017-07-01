ДТП в Масаллинском районе: Есть пострадавшие

2017-07-01 09:17 | www.oxu.az | 6

В Масаллинском районе, на территории села Гасанлы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобиля марки «ВАЗ 2107» с мотоциклом потерявшая управление «легковушка» упала в водный канал.

Получившие травмы различной степени тяжести водитель «жигулей», а также ехавшие на мотоцикле жители района 42-летний Ферахим Салаев, 29-летний Роял Талыбов и 30-летний Ялчин Мамедов были размещены в ЦРБ Масаллинского района. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.

С.С.

