Отец Майкла Джексона госпитализирован после ДТП в Лас-Вегасе - ФОТО

2017-07-01 09:42 | www.oxu.az | 5

Музыкальный менеджер Джо Джексон, отец покойного певца Майкла Джексона, был госпитализирован в Лас-Вегасе после ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, 88-летний Джексон находился на пассажирском сиденье автомобиля, когда в него врезалась другая машина.

По данным агентства ТАСС после аварии Джексон жаловался на боль в груди. Позднее он заявил, что в порядке и не пострадал.

Сообщается, что виновником ДТП стал водитель второй машины, который нарушил правила и был оштрафован.

Н.О.