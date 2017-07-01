Корейские журналисты чуть не уронили лампу на Трампа – ВИДЕО

2017-07-01 09:54 | www.oxu.az | 4

Журналисты из Южной Кореи на протокольной съемке встречи президентов США и Южной Кореи чуть не уронили лампу на Дональда Трампа, пытавшись занять выгодную позицию для того, чтобы сделать фотографии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошёл в пятницу утром по вашингтонскому времени. Служба безопасности Белого дома смогла вовремя поймать лампу, которая стояла на столе слева от Трампа, и «спасти» американского президента.

«Эй, ребята, полегче, полегче. Вы, ребята, становитесь все хуже», — сказал Трамп про журналистов.

Трамп провёл переговоры в пятницу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили ситуацию в Северной Корее, а также новое торговое соглашение.

Н.О.