Общественное движение «Камолот» преобразовано в Союз молодежи Узбекистана

2017-07-01 09:52 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Съезд Общественного движения молодежи (ОДМ) «Камолот», состоявшийся накануне, принял решение о преобразовании этой структуры в Союз молодежи Узбекистана, сообщило в субботу Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

В работе съезда принял участие президент Шавкат Мирзияев.

Как отметил в своем выступлении глава государства, хотя “Камолот” по мере возможности реализовал намеченные в своей программе и уставе цели и задачи, организация не смогла превратиться в настоящее массовое молодежное движение.

Деятельность территориальных структур движения направлена в основном на учащуюся молодежь, а вопрос работы с неорганизованной молодежью остается вне поля зрения. Не ощущается практического влияния движения в таких актуальных вопросах, как обеспечение занятости молодежи, повышение ее знаний и расширение мировоззрения, развитие предпринимательства, ограждение от идеологических угроз.

«Будет создана абсолютно новая организация с новым уставом, новыми порядками и методами работы. Союз будет участвовать в жизни страны. Мы ждем от вас новых идей, инициатив, знаний, нового взгляда на реформы, на дальнейшее развитие страны», - сказал президент.

Делегаты съезда рассмотрели вопросы правового статуса, основные цели и задачи организации, обсудили вопросы организации структурных подразделений Союза молодежи.

Председателем центрального совета Союза молодежи Узбекистана был избран Кахрамон Куранбаев, до этого работавший заместителем госсоветника президента по организационно-кадровым вопросам. Ранее он занимал посты первого заместителя председателя Национальной телерадиокомпании и руководителя Республиканского центра пропаганды духовности.

Президент Мирзияев предложил объявить 30 июня Днем молодежи Узбекистана и учредить ряд государственных наград и званий молодым людям, внесшим достойный вклад в развитие разных сфер жизни.

Отметим, что изначально «Камолот» был создан в 1996 году по инициативе Ислама Каримова в качестве фонда, призванного объединить молодежь Узбекистана и помогать в решении ее жизненных проблем. В 2001 году фонд «Камолот» решением своего учредительного съезда был преобразован в Общественное движение молодежи.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)