ВС Армении нарушили режим прекращения огня 120 раз

2017-07-01 09:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы (12 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 120 раз, сообщает в субботу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.