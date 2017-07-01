Выпускники UNEC внесут неоценимый вклад в экономику Азербайджана

2017-07-01 10:07 | www.trend.az | 7

В UNEC состоялся «День Выпускника».

Мероприятие началось с озвучиванием государственного гимна. Затем в условной аудитории, предусмотренной для выпускников, был проведен «последний урок». На уроке преподаватель посредством электронного журнала проверил успеваемость факультетов.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов с электронной трибуны, установленной в «аудитории» поздравил всех студентов-выпускников. Отметив о развитии образования в результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, ректор подчеркнул о превращении азербайджанских студентов в активную и неотъемлемую часть общества. Участие студента UNEC в проводимых в стране интеллектуальных и спортивных соревнованиях, в добровольческих движениях, мероприятиях по защите родины ректор назвал гордостью.

Ректор, пожелав успехов в карьере, рекомендовал молодежи всегда подходить с любовью к избранной профессии. Завершив свое выступление словами Великого вождя Гейдара Алиева «Каждый азербайджанец, больше всего должен думать о сегодняшнем дне, будущем независимого Азербайджана», А.Мурадов призвал выпускников поддерживать и развивать азербайджанское государство.

Президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджанской Республики Мамед Мусаев выразив удовлетворение в связи с приглашением в качестве почетного выпускника UNEC в высшее учебное заведение, окончившее 45 лет назад, вспомнил студенческие годы. Отметил, что успехи UNEC в последние годы, сотрудничество с престижными университетами мира, определение в международных рейтингах очень радуют его. М.Мусаев отметил, что в стране всегда нужны грамотные и способные молодые кадры, экономисты. Он с уверенностью отметил о неоценимом вкладе, который внесут выпускники UNEC в экономику Азербайджана.

В соответствии с традицией университета имя Аиды Гасановой, выпускницы с самым высоким баллом (98.6) гравировано на почетном камне UNEC. А.Гасанова, выпускница Международной школы экономики рассказала о преимуществах студента UNEC. Она отметила, что в UNEC созданы все условия для получения студентами высшего образования, отвечающего международным стандартам. Вписав свое имя в историю университета, А.Гасанова отметила, что являясь выпускницей UNEC, испытывает чувство гордости.

Ректор А.Мурадов напомнив, что выпускники, окончившие университет с высокими баллами, имеют возможность работать в UNEC, обратился к А.Гасановой с предложением о возможности начать карьеру в родном университете.

На сцену был вынесен флаг UNEC и выпускники торжественно приняли присягу. Традиционная церемония «папагатма» сопровождалась фейерверком. «День выпускника» продолжался концертной программой в исполнении членов Творческого центра.

Примечание: в 2016/17 учебном году UNEC окончили 4378 выпускников. Из них 3199 бакалавров, а 1179 магистров.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.