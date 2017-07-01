В Азербайджане за последние пять лет обезврежено 1300 преступных группировок - министр

2017-07-01 10:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние пять лет раскрываемость преступлений в среднем составила 83 процента, сказал министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов в интервью газете "Азербайджан".

За данный период обезврежено 1300 преступных группировок, совершивших особо тяжкие преступления, также задержано около 12 тысяч лиц, находившихся в розыске, сказал министр.

По его словам, за этот период изъято около 3500 единиц огнестрельного оружия, что в результате привело к существенному снижению числа преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия.

Как отметил министр, 87 процентов зарегистрированных преступлений составляют преступления, не представляющие большой угрозы для общества.

Одним из значимых результатов деятельности органов внутренних дел Усубов назвал низкий уровень преступности по сравнению с европейскими странами.