Рамиль Усубов об обезврежение преступных группировок

2017-07-01 10:14 | www.oxu.az | 4

Средняя раскрываемость преступлений в Азербайджане за последние 5 лет составила 83%. За этот период обезврежено 1300 преступных группировок за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, задержано около 12 тыс. находящихся в розыске лиц.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сказал министр внутренних дел Рамиль Усубов в интервью газете «Азербайджан».

По его словам, у населения изъяты 3500 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия: «87% преступлений не представляют большой общественной опасности или являются менее тяжкими. Одним из положительных достижений является то, что по сравнению с большинством европейских стран в Азербайджане на каждые 100 тыс. населения приходится меньше как общих преступлений (255), так и отдельных видов, в том числе, нанесения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, разбойничьих нападений и других противоправных действий».

Н.О.