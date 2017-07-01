Заместитель председателя правящей партии Турции погиб при атаке террористов

2017-07-01 10:20 | www.oxu.az | 3

Заместитель председателя правящей партии «Справедливости и развития» Турции по региону Орхан Мерджан был застрелен при вооруженном нападении террористов РПК в районе Личе провинции Диярбакыр.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщают в субботу турецкие СМИ.

Согласно информации, открывшие огонь террористы скрылись с места преступления. Жизнь Орхана Мерджана, которого доставили в больницу спасти не удалось.

В регионе началась операция по поимке стрелявших.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Н.О.