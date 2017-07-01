В New York Post твитам Трампа посвятили статью из трех слов

2017-07-01 10:30 | www.oxu.az | 4

В номере газеты New York Post от 30 июня вышла статья о твитах президента США Дональда Трампа. В ней три слова, передает Oxu.Az со ссылкой на РБК.

«Остановись. Просто остановись», — приводит фотографию материала журналистка издания Мэгги Колан. Статья есть и на сайте New York Post. Там говорится, что автором статьи является редакция издания.

Так в газете отреагировали на твит Трампа, в котором он резко отозвался о ведущих программы Morning Joe на телеканале MSNBC Мике Бжезински и Джо Скарборо. «Я слышал, что в программе Morning Joe, у которой низкие рейтинги, обо мне плохо говорят (я ее больше не смотрю). Как низко пали сумасшедшая Мика с низким I.Q. и психопат Джо», — написал Трамп в четверг.

После этого в американских изданиях начали выходить материалы с критикой президента.

Н.О.