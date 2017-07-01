Азербайджан отказался выдать России своего гражданина
2017-07-01 10:50 | www.oxu.az | 4
Сегодня в Курганском городском суде стартовало разбирательство по уголовному делу гражданина Азербайджана Мирмагомедтаги Агаева, обвиняемого в организации незаконного вооруженного формирования на территории иностранного государства и участии в нем (по части 2 статьи 208 УК РФ).
Как передает Oxu.Az, об этом Znak.com рассказала представитель суда Наталья Иванищева.
Агаева обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях против сирийской армии. При этом разбирательство проходит заочно, поскольку Азербайджан отказался выдать его России.
В соответствии с санкцией статьи Мирмагомедтаги Агаеву грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Н.О.