Азербайджан отказался выдать России своего гражданина

2017-07-01 10:50 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Курганском городском суде стартовало разбирательство по уголовному делу гражданина Азербайджана Мирмагомедтаги Агаева, обвиняемого в организации незаконного вооруженного формирования на территории иностранного государства и участии в нем (по части 2 статьи 208 УК РФ).

Как передает Oxu.Az, об этом Znak.com рассказала представитель суда Наталья Иванищева.

Агаева обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях против сирийской армии. При этом разбирательство проходит заочно, поскольку Азербайджан отказался выдать его России.

В соответствии с санкцией статьи Мирмагомедтаги Агаеву грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Н.О.