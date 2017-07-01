Министр: Никто не в силах угрожать безопасности в Азербайджане

2017-07-01 11:00 | www.oxu.az | 4

«В последние годы наблюдаемые в различных странах хаотичные кризисы, упадок некоторых государств еще раз доказывают, что без обеспечения безопасности общество не может развиваться».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в своем интервью газете «Азербайджан» заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.

Министр отметил, что в защите общественного порядка, предотвращении преступных попыток против государства исключительную роль играют органы внутренних дел: «За прошедший период азербайджанская полиция с честью работала и достойно справлялась с поставленными задачами, защищая земли, снижая уровень преступности, обезвреживая бандитские группировки, ведя борьбу против транснациональных преступлений. В судьбоносные моменты – во времена, когда необходимо было защищать интересы государства, народа, гражданина, мы не раз наблюдали как азербайджанская полиция, демонстрируя героизм и отвагу, была готова пожертвовать даже жизнью. Слова «моя полиция меня защищает» сегодня полностью оправдывают себя. В Азербайджане надежно защищается общественный порядок и безопасность и никто не в силах угрожать им».

Н.О.