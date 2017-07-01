Церемония инаугурации президента Ирана состоится 5 августа

2017-07-01 11:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Церемония инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Рухани состоится 5 августа, сообщает парламент страны, передает в субботу агентство IRNA.

Торжественная церемония инаугурация Рухани состоится 5 августа при участии высокопоставленных представителей ряда стран, а также многочисленных представителей региональных и международных организаций.



На церемонии Верховный лидер аятолла Али Хаменеи передаст Рухани указ о его назначении президентом Ирана.



На церемонии, которая состоится в здании парламента Исламской Республики, Рухани принесёт присягу перед депутатами высшего законодательного органа страны.



Напомним, что Рухани победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 19 мая, набрав 57 процентов (около 24 миллионов) голосов.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова )