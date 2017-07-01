В Токио школьницам запретили ходить на свидания за деньги

2017-07-01 11:10 | www.oxu.az | 6

Новый закон, запрещающий девушкам до 18 лет работать в сфере услуг так называемых «свиданий за вознаграждение», вступил в силу в столице Японии Токио, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Киодо, законопроект был единогласно одобрен столичными властями накануне. Это стало первым в Японии случаем принятия специального закона, который направлен на ограничения свиданий со старшеклассницами младше 18 лет за вознаграждение.

В настоящее время в Токио, согласно информации токийской полиции, существует около 110 коммерческих предприятий и около 30 незарегистрированных компаний, которые предлагают услуги по организации свиданий со школьницами. Очень часто на такие свидания направляют девушек младше 18 лет. Правоохранительные органы Токио также подозревают несколько из этих предприятий в противозаконной организации свиданий с подростками с целью оказания ими интимных услуг.

Теперь, согласно новому закону, в «свиданиях за вознаграждение» могут участвовать лишь девушки старше 18 лет. Правонарушителям грозит до одного года тюрьмы или штраф до 1 миллиона иен (8,9 тысячи долларов).

При этом остается неизвестным, каким образом токийская полиция намерена бороться с так называемым феноменом «папа кацу», когда девушки в индивидуальном порядке заключают своеобразный устный договор с мужчиной о свиданиях с ним за вознаграждение. Некоторым девушкам, которые предлагают такие услуги, нет и 14 лет.

Н.О.