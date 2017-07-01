Объявлена дата инаугурации переизбранного президента Ирана

2017-07-01 11:20 | www.oxu.az | 4

Торжественная церемония инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Рухани состоится 5 августа при участии высокопоставленных представителей ряда стран, а также многочисленных представителей региональных и международных организаций, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство IRNA.

На церемонии Верховный лидер аятолла Али Хаменеи передаст Рухани указ о его назначении президентом Ирана.

Напомним, что Рухани победил на президентских выборах в Иране, которые состоялись 19 мая, набрав 57 процентов (около 24 миллионов) голосов.

Н.О.