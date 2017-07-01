Состоялось сезонное закрытие проекта “Молодежь читает“ (ФОТО)

2017-07-01 11:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В кафе “Starbucks Azerbaijan“, расположенном на площади Фонтанов, состоялось сезонное закрытие проекта "Молодежь читает", представленного в апреле ООО Azercell Telekom для книголюбов. На мероприятии приняли участие чтецы проекта, писатели, чьи произведения были зачитаны до сегодняшнего дня, представители медиа.

Как говорится в сообщении Azercell, распространенном в субботу, проект ставит перед собой цель повысить культуру чтения среди молодежи, способствовать популяризации местных авторов, а также предложить интеллектуальный вид отдыха в нашей динамичной жизни. В дни чтения в кафе “Starbucks Azerbaijan”, расположенных на площади Фонтанов и в Genclik Mall, книголюбам были зачитаны произведения, включенные в приложение Bookmate, представленное Azercell 2 года назад.

Напомним, что чтецы проекта были отобраны на конкурсной основе. Так, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет становились участниками конкурса, отправив в Azercell краткую информацию о себе и аудиозапись своего голоса. Лучшие чтецы в рамках проекта “Молодежь читает“ получили возможность читать книги перед публикой.

Отметим, что до сегодняшнего дня Azercell претворила в жизнь несколько проектов для развития культуры чтения и повышения интереса к книгам в нашей стране. Посредством приложения Bookmate, представленного Azercell в 2015 году, абоненты получили возможность без ограничений читать книги на азербайджанском, русском, английском, турецком и многих других иностранных языках. Мобильная библиотека, представленная Azercell, обеспечивает доступ к более чем 800 000 книгам.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.