Ожидаются изменения в правительстве Турции

2017-07-01 11:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ожидаются изменения в составе кабинета министров Турции, пишут в субботу турецкие СМИ со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Как пишут СМИ, изменения в правительстве состоятся на следующей недели.

Ожидается назначения как минимум пяти новых министров и советников.

В Турции ожидается формирование нового Кабинета министров Также ожидается смена рядя вице-премьеров, пишут СМИ Турции.

Ранее ожидалось, что формирование нового кабинета министров в Турции состоится после проведения референдума в стране.

16 апреля состоялся референдум по поправкам в конституцию Турции.

За поправки в конституцию проголосовало 51,33 процента избирателей.

В голосовании участвовало 84 процента избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu