Ожидаются изменения в правительстве Турции
2017-07-01 11:27 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Ожидаются изменения в составе кабинета министров Турции, пишут в субботу турецкие СМИ со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
Как пишут СМИ, изменения в правительстве состоятся на следующей недели.
Ожидается назначения как минимум пяти новых министров и советников.
Ранее ожидалось, что формирование нового кабинета министров в Турции состоится после проведения референдума в стране.
16 апреля состоялся референдум по поправкам в конституцию Турции.
За поправки в конституцию проголосовало 51,33 процента избирателей.
В голосовании участвовало 84 процента избирателей.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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