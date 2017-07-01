Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-07-01 11:29 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,00009 маната (0,0053 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70215 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
19 июня
|
1,7023
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
1,7023
|
27 июня
|
-
|
21 июня
|
1,7022
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
1,7022
|
29 июня
|
1,7022
|
23 июня
|
1,7022
|
30 июня
|
1,7021
|
Средний курс за неделю
|
1,70224
|
Средний курс за неделю
|
1,70215
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро упал на 0,04388 маната (2,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9441 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
19 июня
|
1,9055
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
1,8990
|
27 июня
|
-
|
21 июня
|
1,8952
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
1,9015
|
29 июня
|
1,9408
|
23 июня
|
1,8999
|
30 июня
|
1,9474
|
Средний курс за неделю
|
1,90022
|
Средний курс за неделю
|
1,9441
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,00007 маната (0,24 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02875 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
19 июня
|
0,0296
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
0,0292
|
27 июня
|
-
|
21 июня
|
0,0285
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
0,0283
|
29 июня
|
0,0288
|
23 июня
|
0,0285
|
30 июня
|
0,0287
|
Средний курс за неделю
|
0,02882
|
Средний курс за неделю
|
0,02875
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире ослаб на 0,00063 маната (0,13 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48415 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
19 июня
|
0,4867
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
0,4840
|
27 июня
|
-
|
21 июня
|
0,4799
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
0,4820
|
29 июня
|
0,4854
|
23 июня
|
0,4850
|
30 июня
|
0,4829
|
Средний курс за неделю
|
0,48352
|
Средний курс за неделю
|
0,48415
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 3,61874 маната (0,17 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2120,4535 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
19 июня
|
2137,0674
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
2124,7257
|
27 июня
|
-
|
21 июня
|
2114,4728
|
28 июня
|
-
|
22 июня
|
2114,9835
|
29 июня
|
2124,3456
|
23 июня
|
2129,1118
|
30 июня
|
2116,5614
|
Средняя стоимость за неделю
|
2124,07224
|
Средняя стоимость за неделю
|
2120,4535
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)