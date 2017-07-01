Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-01 11:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,00009 маната (0,0053 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70215 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 19 июня 1,7023 26 июня - 20 июня 1,7023 27 июня - 21 июня 1,7022 28 июня - 22 июня 1,7022 29 июня 1,7022 23 июня 1,7022 30 июня 1,7021 Средний курс за неделю 1,70224 Средний курс за неделю 1,70215

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро упал на 0,04388 маната (2,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9441 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 19 июня 1,9055 26 июня - 20 июня 1,8990 27 июня - 21 июня 1,8952 28 июня - 22 июня 1,9015 29 июня 1,9408 23 июня 1,8999 30 июня 1,9474 Средний курс за неделю 1,90022 Средний курс за неделю 1,9441

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,00007 маната (0,24 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02875 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 19 июня 0,0296 26 июня - 20 июня 0,0292 27 июня - 21 июня 0,0285 28 июня - 22 июня 0,0283 29 июня 0,0288 23 июня 0,0285 30 июня 0,0287 Средний курс за неделю 0,02882 Средний курс за неделю 0,02875

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире ослаб на 0,00063 маната (0,13 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48415 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 19 июня 0,4867 26 июня - 20 июня 0,4840 27 июня - 21 июня 0,4799 28 июня - 22 июня 0,4820 29 июня 0,4854 23 июня 0,4850 30 июня 0,4829 Средний курс за неделю 0,48352 Средний курс за неделю 0,48415

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 3,61874 маната (0,17 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2120,4535 маната.

Изменение стоимости унции золота 19 июня 2137,0674 26 июня - 20 июня 2124,7257 27 июня - 21 июня 2114,4728 28 июня - 22 июня 2114,9835 29 июня 2124,3456 23 июня 2129,1118 30 июня 2116,5614 Средняя стоимость за неделю 2124,07224 Средняя стоимость за неделю 2120,4535

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)