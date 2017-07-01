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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-01 11:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,00009 маната (0,0053 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70215 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

19 июня

1,7023

26 июня

-

20 июня

1,7023

27 июня

-

21 июня

1,7022

28 июня

-

22 июня

1,7022

29 июня

1,7022

23 июня

1,7022

30 июня

1,7021

Средний курс за неделю

1,70224

Средний курс за неделю

1,70215

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро упал на 0,04388 маната (2,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9441 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

19 июня

1,9055

26 июня

-

20 июня

1,8990

27 июня

-

21 июня

1,8952

28 июня

-

22 июня

1,9015

29 июня

1,9408

23 июня

1,8999

30 июня

1,9474

Средний курс за неделю

1,90022

Средний курс за неделю

1,9441

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,00007 маната (0,24 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,02875 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

19 июня

0,0296

26 июня

-

20 июня

0,0292

27 июня

-

21 июня

0,0285

28 июня

-

22 июня

0,0283

29 июня

0,0288

23 июня

0,0285

30 июня

0,0287

Средний курс за неделю

0,02882

Средний курс за неделю

0,02875

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире ослаб на 0,00063 маната (0,13 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48415 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

19 июня

0,4867

26 июня

-

20 июня

0,4840

27 июня

-

21 июня

0,4799

28 июня

-

22 июня

0,4820

29 июня

0,4854

23 июня

0,4850

30 июня

0,4829

Средний курс за неделю

0,48352

Средний курс за неделю

0,48415

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 3,61874 маната (0,17 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2120,4535 маната.

Изменение стоимости унции золота

19 июня

2137,0674

26 июня

-

20 июня

2124,7257

27 июня

-

21 июня

2114,4728

28 июня

-

22 июня

2114,9835

29 июня

2124,3456

23 июня

2129,1118

30 июня

2116,5614

Средняя стоимость за неделю

2124,07224

Средняя стоимость за неделю

2120,4535

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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