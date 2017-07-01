Первая женщина-председатель Гонконга официально вступила в должность

2017-07-01 11:40 | www.oxu.az | 4

Председатель Гонконга Кэрри Лам официально вступила в должность.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Лам стала первой женщиной на этом посту. В своей речи она заявила, что приложит все усилия, чтобы сохранить политику «одна страна — две системы». Церемония инаугурации проводилась в день 20-летия передачи Гонконга под китайскую юрисдикцию на том же месте, где сложил полномочия последний британский губернатор Крис Паттен.

CNN сообщает, что на церемонии также присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечается, что это его первый визит в Гонконг с момента прихода к власти в 2013 году. Во время выступления он предостерег сторонников независимости Гонконга от «любых попыток подорвать национальный суверенитет и безопасность, бросить вызов власти центрального правительства и положениям основного закона».

Гонконг с 1842 по 1997 годы был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района (аналогичный статус имеют Тайвань и Макао).

На 50 лет после перехода в китайскую юрисдикцию (то есть, до 2047 года) городу предоставлена широкая автономия. Гонконг самостоятельно контролирует законодательство, полицию, денежную систему, пошлины и иммиграционную политику, а также имеет собственное представительство в международных организациях и мероприятиях, однако вопросами обороны и внешней политики ведает центральное правительство Китая. Сторонники независимости региона утверждают, что передача территории происходила с нарушениями ряда международных конвенций и не может считаться полностью законной.

Н.О.