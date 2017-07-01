Турция увеличила военный контингент в Катаре
2017-07-01 11:49 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Турция увеличила численность военного контингента в Катаре до тысячи военных, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.
Как сообщает телеканал, вторая партия турецких военных прибыла в Катар накануне.
«Турецкие военные проведут совместные учения с ВС Катара на военной базе Рарик бин Зияд» - сообщает телеканал. О дате военных учений не сообщается.
Накануне министр обороны Катара Халид аль Аттия прибыл в Анкару, где провел встречи с турецким коллегой Фикри Ишыком.
Девятого июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.
Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.
Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.
Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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