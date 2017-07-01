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Работника «Азеравтойол» насмерть придавило асфальтоукладчиком

2017-07-01 11:50 | www.oxu.az | 4

Работник ОАО «Азеравтойол» погиб в результате несчастного случая на производстве.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на известной под названием «Советская» территории в Ясамальском районе.

Рабочий Аллахвердиев Хаял Ильгар оглу 1992 г.р. погиб под колесами тяжелой техники во время прокладки асфальтобетонного покрытия.

По факту ведется расследование Ясамальской районной прокуратурой. 

Н.О.

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