Работника «Азеравтойол» насмерть придавило асфальтоукладчиком
2017-07-01 11:50 | www.oxu.az | 4
Работник ОАО «Азеравтойол» погиб в результате несчастного случая на производстве.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на известной под названием «Советская» территории в Ясамальском районе.
Рабочий Аллахвердиев Хаял Ильгар оглу 1992 г.р. погиб под колесами тяжелой техники во время прокладки асфальтобетонного покрытия.
По факту ведется расследование Ясамальской районной прокуратурой.
Н.О.