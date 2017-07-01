В БГУ проведен День выпускника (ФОТО)

2017-07-01 11:51 | www.trend.az | 3

В Бакинском государственном университете (БГУ) проведен День выпускника. На мероприятии в исполнении выпускников прозвучал международный гимн студентов и стихотворение «Мой университет».

Выступая, ректор, академик Абель Магеррамов, поздравил выпускников и отметил, что БГУ в этом учебном году оканчивают около 4 тысяч студентов, в том числе около 400 студентов с дипломами отличия. Оратор сказал, что выпускники БГУ вправе гордиться тем, что проучились в вузе, выпускником которого был общенациональный лидер Гейдар Алиев.

После выступления ректора группе молодежи, окончившие БГУ с дипломами отличия, вручены дипломы и почетные грамоты.

Оглашена благодарность академика Абеля Магеррамова в адрес родителей студентов, удостоенных дипломов с отличием, прозвучала клятва студента.

Официальная часть мероприятия продолжилась концертной программой.