Турция увеличила военный контингент в Катаре

2017-07-01 12:10 | www.oxu.az | 3

Турция увеличила численность военного контингента в Катаре до тысячи военных.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

Как сообщает телеканал, вторая партия турецких военных прибыла в Катар накануне.

«Турецкие военные проведут совместные учения с ВС Катара на военной базе Рарик бин Зияд» - сообщает телеканал. О дате военных учений не сообщается.

Накануне министр обороны Катара Халид аль Аттия прибыл в Анкару, где провел встречи с турецким коллегой Фикри Ишыком.

Девятого июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Н.О.