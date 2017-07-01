Армянские сепаратисты Нагорного Карабаха готовятся «избрать» себе нового главу

2017-07-01 12:20 | www.oxu.az | 4

Сепаратистский режим находящегося под армянской оккупацией Нагорного Карабаха Азербайджана готовится к «президентским выборам».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, пресс-секретарь главы оккупационного режима Давид Бабаян сообщил, что «парламент» выберет нового «президента» в последней декаде июля.

По его словам, в течение переходного периода до 2020 года новый «президент» будет возглавлять сепаратистский режим, после чего, по «новой конституции» главу и «парламент» начнут избирать сепаратисты.

Международная общественность считает Нагорный Карабах и другие оккупированные Арменией земли неотъемлемой частью Азербайджана и не признает никакие «выборы» на этих территориях.

Н.О.