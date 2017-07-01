В туристической провинции Турции вспыхнул сильный пожар

2017-07-01 12:26 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В городе Аланя в туристической провинции Турции Анталья вспыхнул сильный пожар, пишут в субботу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, причина пожара неизвестна. В настоящее время около вилл, где находятся туристы, пожар продолжается.

Также сообщается, что, по предварительным данным, полностью сгорели две большие виллы. Никто не пострадал.

Ведутся работы по тушению пожара.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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