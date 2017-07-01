Малахат Ибрагимгызы опровергла информацию об аресте ее брата

2017-07-01 12:47 | www.apa.az | 5

Депутат Малахат Ибрагимгызы (Гасанова) прокомментировала информацию об аресте сотрудниками СГБ ее брата.

Как сообщила АПА Малахат Ибрагимгызы, распространившаяся информация не действительна: «Мой брат не был арестован. Он сейчас работает. В Азербайджане пресса свободна, однако пусть журналисты уточняют информацию, которую пишут. Еще раз повторяю, информация об аресте моего брата безосновательна».

Отметим, информационный сайт musavat.com распространил информацию о том, что сотрудники СГБ задержали М.Гасанова, который является начальником пограничного поста «Садахлы».