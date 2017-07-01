Число пострадавших от московской бури выросло до 16 – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-01 12:40 | www.oxu.az | 4

Число пострадавших от стихии в Москве выросло до 16 человек.

Как передает Oxu.Az, такие данные журналистам ТАСС предоставили в медицинских службах города в субботу, 1 июля.

Сообщается, что 12 человек госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно. Характер травм не уточняется.

Ранее было известно о девяти пострадавших.

В Подмосковье, по информации агентства, госпитализированы трое пострадавших от погодного катаклизма. Официально подтверждена гибель одного человека в Москве, по неофициальным данным, в столице и области жертвами стихии стали трое.

19:25 (30.06.2017)

Три человека погибли и по меньшей мере пять пострадали во время грозы в московском регионе.

Как передает Oxu.Az, с предварительными данными «Ленту.ру» ознакомил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в результате грозы и шквалистого ветра на территории Новой Москвы в районе деревни Ларино около 15:30 молния ударила в группу гастарбайтеров. 42-летний гражданин Узбекистана погиб на месте, его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана доставлен в реанимацию в критическом состоянии, где скончался.

Кроме того, около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

В Москве пока известно о трех пострадавших: на Мироновской улице порывом ветра повалило дерево на 50-летнюю женщину, она госпитализирована с переломом руки. Еще двух человек, мужчину и женщину, пострадавших в результате падения дерева, увезли в больницы с улицы Главная аллея — у них многочисленные ушибы.

В Подмосковном Раменском дерево придавило двух женщин, 58 и 69 лет. Обе с многочисленными ушибами и травмами позвоночника госпитализированы.

Также сообщается, что более 4,4 тысячи человек остались без электричества в Москве и Подмосковье из-за непогоды.

15:36

Очевидцы сообщили, что человека придавило деревом на улице Мироновская в Москве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsrambler, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, что на Москву обрушился сильный шторм. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.

14:53

На Москву обрушился сильный шторм. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы.

В сети уже появились первые видео непогоды.

12:27

В главке МЧС России сообщили, что в Москве в ближайшие часы ухудшится погода. Из-за дождя, сильного ветра, града и грозы объявили экстренное предупреждение, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

В столичном главке МЧС отметили, что непогода сохранится до самой ночи. При этом жителей Москвы ждёт не только ливень, но и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с грозой и шквалом в столице возможны падение деревьев, повреждение крыш и линий электропередачи.

Ранее синоптики сообщили, что на Москву надвигается стена дождя, какого не было с 50-х годов прошлого века. В связи с этим в столице объявили оранжевый уровень опасности.

19:14 (29.06.2017)

Настоящий тропический ливень обрушится на Москву вечером 30 июня.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в четверг, 29 июня, центр погоды «Фобос».

«Строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу. С приближением атлантического циклона уже после полудня на северо-западе небосвода Москвы появятся первые восьмитысячники — мощные кучево-дождевые облака», — отметили в метеослужбе.

Ливень начнется в столице около 15:00 и продолжится до позднего вечера. Всего за день в городе может выпасть до 30-40 миллиметров осадков — почти половина месячной нормы. В центре отметили, что к 17-18 часам грозовая облачность приобретет угрожающий вид.

При этом пик непогоды придется на период с 18:00 до 21:00. Помимо дождя, в это время ожидаются грозы, местами град, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. В результате могут быть подтоплены отдельные территории, а также повреждены линии электропередачи и рекламные конструкции. Также возможно падение деревьев.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «оранжевый» уровень опасности на 30 июня из-за ожидающихся грозовых дождей, жары и усиления ветра.

С.Б.

