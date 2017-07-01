В туристической провинции Турции вспыхнул сильный пожар

2017-07-01 13:00 | www.oxu.az | 4

В городе Аланья в туристической провинции Турции Анталья вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом пишут в субботу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, причина пожара неизвестна. В настоящее время около вилл, где находятся туристы, пожар продолжается.

Также сообщается, что, по предварительным данным, полностью сгорели две большие виллы. Никто не пострадал.

Ведутся работы по тушению пожара.

Н.О.