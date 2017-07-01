В Азербайджане температура воздуха повысится до 43 градусов

2017-07-01 12:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С 3 по 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура ожидается в пределах 33-37, в отдельных местах 39 градусов тепла, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

С 3 по 6 июля преобладание слабых ветров и временами безветренная погода на Абшероне вызовут дискомфорт и будут неблагоприятны для большинства населения. Днем долго оставаться на открытом воздухе не рекомендуется.

А завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ночью в некоторых местах полуострова прогнозируется кратковременный дождь.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-25, днем - 30-35, местами 37, в Баку ночью – 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 20-21, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 22-23, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет без осадков. Ночью местами в горах возможны кратковременные грозовые дожди, ветер восточный. Ночью 21-26, днем 35-40, в горах ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла.

С 3 по 7 июля максимальная температура в некоторых районах ожидается в пределах 35-40, в Нахчыванской АР и отдельных местах низменных районов - 41-43, в горных районах 28-33 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)