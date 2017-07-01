Депутат опровергла информацию об аресте своего брата

2017-07-01 13:12 | www.oxu.az | 6

Депутат Малахат Ибрагимгызы (Гасанова) прокомментировала информацию об аресте сотрудниками СГБ ее брата.

Как передает Oxu.Az, Малахат Ибрагимгызы сообщила АПА, распространившаяся информация не действительна:

«Мой брат не был арестован. Он сейчас работает. В Азербайджане пресса свободна, однако пусть журналисты уточняют информацию, которую пишут. Еще раз повторяю, информация об аресте моего брата безосновательна».

Отметим, информационный сайт musavat.com распространил информацию о том, что сотрудники СГБ задержали М.Гасанова, который является начальником пограничного поста «Садахлы».

С.Б.

