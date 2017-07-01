Ашхабад и Токио готовят инвестиционное соглашение

2017-07-01 13:11 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Япония обсудили в Токио вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, в частности крупные проекты, а также ход подготовки двустороннего инвестиционного соглашения, говорится в субботу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Эти вопросы затрагивались в ходе встречи вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хирошиге Секо.

Туркменская делегация приняла участие в работе совместного заседания комитетов по экономическому сотрудничеству. В сообщении говорится, что в период рабочей поездки состоялась встреча и с министром иностранных дел Японии Фумио Кишида.

"В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций, а также в рамках диалога "Центральная Азия+Япония". Кроме того, туркменская делегация была принята заместителем главного секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в политической и торгово-экономической областях.

В частности, состоялось обсуждение хода строительства в Туркменистане современных высокотехнологичных предприятий с участием крупных японских компаний. "В этом контексте было подчеркнуто, что большинство реализуемых проектов являются передовыми в плане использования современных технологий и инноваций", - сказано в информации.

Две страны перспективными направлениями взаимодействия помимо топливно-энергетической отрасли называют транспорт, электроэнергетику, сельское хозяйство, связь, финансы, торговлю, науку, образование, туризм и экологию.

Отметим, что в результате визита в октябре 2015 года в Туркменистан премьер-министра Японии Синдзо Абэ были подписаны меморандумы в области освоения природных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры Туркменистана. Были заключены соглашения и по ряду инвестиционных проектов общей стоимостью 18 миллиардов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)