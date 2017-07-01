"Подарок" азербайджанского режиссера в Италии

2017-07-01 13:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Hədiyyə" ("Подарок") молодого азербайджанского режиссера Эмина Эфендиева будет представлен на Международном фестивале короткометражных фильмов "Corti a Sud – Polla in Corto" в Италии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Кинокартина "Hədiyyə" будет представлена в основной программе фестиваля, который пройдет 3-4 июля в городе Салерно.

Фильм входит в киноальманах "40-cı paraleldə" ("На 40-й параллели"), снятый четырьмя молодыми режиссерами на киностудии "Азербайджанфильм" по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.

Автор сценария фильма - Юсиф Шейхов, оператор-постановщик - Эльман Алиев, художник-постановщик - Шахин Гасанли, исполнительный продюсер - Вюсал Аббасов, продюсер - Мушфиг Хатамов.

Главные роли в фильме исполнили Илаха Гасанова, Горгуд Джафарлы, Шамиль Сулейманлы и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)