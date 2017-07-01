"Домодедово" вернется к штатному расписанию вылетов до конца дня

2017-07-01 13:27 | www.trend.az | 4

Аэропорт "Домодедово", где на фоне непогоды задерживаются рейсы, вернется к штатному расписанию вылетов до конца дня, заявил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", на 12.00 в "Домодедово" 92 рейса задержаны, 17 отменены. Ранее в Росавиации заявляли, что вылеты воздушных судов с задержкой в московской зоне, их уходы на второй круг и на запасные аэродромы происходят из соображений безопасности.

"Мы ожидаем, что мы полностью вернемся в расписание до конца сегодняшнего дня", — сказал Власов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, сейчас ограничений на выполнение полетов нет, аэропорт обслуживает рейсы штатно. Власов добавил, что в аэропорт вернулись все самолеты, которые в пятницу уходили на запасные аэродромы в связи с непогодой.

По словам представителя аэропорта, пассажирам следует предварительно уточнять информацию о рейсах через справочную службу или социальные сети, чтобы в случае переноса рейса на несколько часов не ждать в аэропорту.

"Если рейс только субботний, то он наверняка вылетит по расписанию, а если рейс ежедневный, то возможно, что в пределах часа-трех его время будет перенесено, потому что он поздно прилетает в аэропорт "Домодедово", — пояснил Власов.

По данным МЧС, возможность дождя, грозы, града и усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду будет сохраняться в столице в течение субботы. В частности, в Москве и области в пятницу произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.