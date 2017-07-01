Государственный эталонный центр Туркменистана подает заявку на аккредитацию

2017-07-01 13:29 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Главная государственная служба «Туркменстандартлары» намечает провести международную аккредитацию лабораторий Государственного эталонного центра Туркменистана, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

"Международная аккредитация лабораторий центра очень важна, так как там проводятся метрологические испытания и сравнительные анализы измерительных приборов, используемых в нефтегазовом секторе, промышленности, здравоохранении, торговле и других отраслях", - сказано в статье.

Данный вопрос обсуждался на правительственном совещании. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, учитывая активную интеграцию Туркменистана в систему мирохозяйственных связей, развитие рынка товаров и услуг, необходимо принимать эффективные меры по совершенствованию сферы эталонных стандартов единиц измерений, используемых в различных сферах национальной экономики.

Глава государства поручил обеспечить аккредитацию лабораторий Государственного эталонного центра на международном уровне в целях успешного претворения в жизнь стратегии индустриально-инновационного развития страны на ближайшую перспективу.

С 1993 года "Туркменстандартлары" является членом-корреспондентом международной организации по стандартизации ISO, с 1992 года - участвует в работе межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. В пакете - пакет соглашений с зарубежными государствами о взаимном признании странами сертификатов, выданных национальными службами стандартизации.

В Туркменистане внедряются признанные во всем мире международные стандарты серии ISO-9000. Сертификаты, соответствующие этой системе качества, уже получены предприятиями значимых экспортно ориентированных отраслей - текстильной, химической, нефтеперерабатывающей.

На "Туркменстандартлары" возложены функции независимой экспертной службы по оценке качества сельхозпродукции, прежде всего зерна и хлопка. Ведется совершенствование охраны труда и недр, законодательной и нормативной базы стандартизации, расширение международного сотрудничества с целью устранения торговых барьеров для продукции, произведенной в стране.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)