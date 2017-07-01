В Азербайджане увеличен пенсионный возраст

2017-07-01 13:49 | www.oxu.az | 4

С первого июля вступил в силу указ президента Азербайджана Ильхама Алиева от второго мая об изменениях в закон «О трудовых пенсиях», в соответствии которым пенсионный возраст для мужчин и женщин увеличивается до 65 лет.

Как передает Oxu.Az, поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65.

Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, для женщин - до 2027 года ежегодно на шесть месяцев.

Напомним, что до принятого указа мужчины выходили на пенсию в 63 года, а женщины в 60 лет.

С.Б.

