Отец и сын задержаны за введение в оборот фальшивых денег

2017-07-01 14:15 | www.oxu.az | 4

В Баку задержаны отец и сын, продававшие фальшивые банкноты.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, 30 июня в одном из расположенных на территории Хатаинского района маркетов жители города Баку Самед Новрузов и его сын Наби при покупке товаров расплатились фальшивой банкнотой номиналом 100 манатов. Они были задержаны сотрудниками Управления охраны Хатаинского района и отвезены в 34-е отделение полиции.

По факту ведется расследование.

С.Б.

