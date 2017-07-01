Определены лауреаты Azerbaijan Fashion Awards - за вклад в развитие индустрии моды (ФОТО)

2017-07-01 14:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park İnn by Radisson прошла церемония награждения лауреатов национальной премии Azerbaijan Fashion Awards, учрежденного ST Model School, сообщает Trend Life.

Премия вручается за вклад в развитие индустрии моды в Азербайджане в различных номинациях общественным деятелям, бизнесменам, представителям культуры, искусства, дизайнерам, журналистам и спортсменам. Авторы проекта – Орхан и Сулейман Танахирли. Ведущими вечера были Вугар Сафарли и Ульвия Эльхангызы.

Среди лауреатов премии народная артистка Азербайджана Малейка Аббасова, исполнители Нура Сури, Самир Джавадзаде, Эльнар Халилов, актер и телеведущий Шахрияр Абилов, Dj China, стилист Анар Агакишиев, спортсмены Айхан Мамаев, Сахиб Мамедов, Джамал Модейри, корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов и другие.

Гостям была представлена концертная программа с участием Туран Сафарли, группы "Султан" и других

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(Автор: Вугар Иманов)