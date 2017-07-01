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Политсовет «Грузинской мечты» выдвинул кандидатуру Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси

2017-07-01 14:40 | www.apa.az | 4

Политсовет «Грузинской мечты» на сегодняшнем заседании утвердил вице-премьера и министра энергетики Каху Каладзе на пост мэра Тбилиси.

Как сообщает АПА со ссылкой на «newsgeorgia.ge», сегодня в парке на Мтацминда премьер-министр Георгий Квирикашвили официально представит Каладзе на пост мэра Тбилиси от правящей партии.

Отметим, две партии уже официально представили своих кандидатов на пост мэра столицы. Самой первой, еще в мае, заявку сделала партия  «Европейская Грузия», от которой будет баллотироваться депутат  Элене Хоштария. 26 июня их бывшие соратники – самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение», представила на пост мэра журналиста Заала Удумашвили. Также вероятно, что за пост мэра будет бороться независимый депутат Сакребуло (горсовета) Тбилиси Алеко Элисашвили.

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