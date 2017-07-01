В Баку продолжается строительство мечети Гаджи Джавад (ФОТО)

2017-07-01 14:49 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается строительство мечети Гаджи Джавад по новому адресу в Ясамальском районе Баку.

Верующие с большой радостью встретили решение главы государства о переносе мечети Гаджи Джавад и строительстве ее по новому адресу.

Здание мечети, строительство которого осуществляется по прекрасным традициям национального зодчества, ведется на ул. Аббаса Мирзы Шарифзаде, 1.

Член религиозной комиссии при Исполнительной власти Ясамальского района Гаджихан Мирза Багиров сказал, что строительство мечети на этой территории очень обрадовало верующих.

«Строительство мечети в этом месте по поручению Президента Ильхама Алиева было давнишней мечтой жителей Ясамальского района. Проект мечети предусматривает все условия для совершения молебен и проведения религиозных обрядов», - сказал Багиров.

По его словам, мечеть Гаджи Джавад не снесена, а перенесена на новое место. «В связи с нынешним состоянием мечети была создана комиссия, по решению которой мечеть была перенесена из-за аварийного состояния. Это не снос, а перенос на новое место, и за это мы выражаем большую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву», - сказал Багиров.

13 апреля 2017 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для всестороннего расследования ситуации вокруг сноса мечети Гаджи Джавад, расположенной на улице Абдуллы Шаига, 79 в Ясамальском районе Баку.

После обретения Азербайджаном государственной независимости одним из главных направлений государственной политики стали сохранение и развитие религиозно-культурного наследия азербайджанского народа, обеспечение свободы вероисповедания и совести, совершенствование законодательства, регулирующего отношения государства и религии, в соответствии с требованиями современности, ремонт и восстановление религиозных памятников, мечетей, мест поклонения, создание необходимых условий для удовлетворения религиозных потребностей каждого человека.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, с большим почтением относившийся к национально-духовным и религиозным ценностям азербайджанского народа, в первые годы независимости, несмотря на ограниченные возможности, уделял особое внимание реконструкции и восстановлению мечетей, пришедших в ненадлежащее состояние, деятельность которых была приостановлена в советское время. Согласно распоряжению Гейдара Алиева, подписанному в 1994 году, был заново отстроен и в 1998 году предоставлен в пользование верующим комплекс разрушенной исторической Бибиэйбатской мечети.

Работа по восстановлению религиозных храмов, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, впоследствии в более широком масштабе была продолжена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Фондом Гейдара Алиева. Государством были капитально отремонтированы и реконструированы мечети Тезепир, Джума-мечеть и мечеть пророка Мухаммеда в Ичеришехер, мечеть Аждарбей, Джума-мечеть в Шамахы, комплекс Имамзаде в Гяндже и десятки других религиозных памятников и мечетей, а также построена Мечеть Гейдара - самая большая и современная мечеть на Южном Кавказе. Кроме того, в рамках проекта «Адрес толерантности – Азербайджан» Фондом Гейдара Алиева в различных регионах страны были восстановлены многочисленные мечети и места поклонения.

В целом, если в период СССР в Азербайджане действовало всего 17 мечетей, то к началу 2017 года их число достигло 2166.

Сегодня государство охраняются в качестве исторических памятников 306 мечетей в стране.

Объявивший 2017 год «Годом исламской солидарности» Азербайджан организует многочисленные мероприятия для укрепления единства в мусульманском мире, чтобы показать всему миру, что ислам является религией мира и культуры.

(Автор: Заур Мустафаев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)