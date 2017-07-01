Москвичей вновь предупредили о грозе и сильном ветре

2017-07-01 14:50 | www.oxu.az | 5

Московский главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о приближающейся грозе.

Как передает Oxu.Az, cообщение размещено на сайте столичного ГУ МЧС.

«В период с 13:00 до 19:00 1 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12-17 метров в секунду», — заявили спасатели.

В сообщении также отмечается, что в случае ухудшения погоды возможны повреждения линий электропередач и кровель домов, а также повал деревьев.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали при сильном ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, по возможности оставлять машину в гараже.

С.Б.

