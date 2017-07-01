Мастер-класс с Забитом Самедовым в парке Центра Гейдара Алиева (ФОТО)
2017-07-01 14:54 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в Баку в субботу прошло очередное мероприятие, сообщили в Центре.
Организованный в этот раз урок кикбоксинга провел пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Забит Самедов.
В тренировке участвовали лица в возрасте 5-16 лет.
На уроке, продолжавшемся около двух часов, Забит Самедов дал участникам индивидуальные советы.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)