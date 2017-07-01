Возобновляется рейс Ростов Баку

2017-07-01 15:06 | www.apa.az | 4

Ростовчане смогут посетить столицы Грузии и Азербайджанской Республики осенью. Восстановление этих авиарейсов произойдет в конце сентября.

Как передает АПА, согласно сообщению ресурса «Ростов-Транспорт», рейсы из Ростова-на-Дону в Тбилиси и Баку авиакомпания-лоукостер «Победа» вновь восстановит с 25 и 26 сентября соответственно. Вынужденный летний перерыв в обслуживании был сделан с целью высвободить самолеты для более актуальных курортных рейсов.

С сентября отправления из Ростова в Тбилиси будут происходить четыре раза в неделю: по понедельникам, средам и воскресеньям в 16:05, по пятницам - в 15:40, а в Баку трижды - по вторникам, четвергам и субботам в 16:05. Билеты на будущие рейсы уже доступны для покупки пассажирам.

Первые рейсы из Ростова-на-Дону в Тбилиси и Баку состоялись в конце 2016 года и очень быстро приобрели большую популярность. Загрузка самолетов на данные направления стремилась к 100%. При этом немалую часть пассажиров составляли транзитные, летящие из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, несколько дней назад на сутки был задержан рейс DP-108 Ростов - Москва авиакомпании «Победа».